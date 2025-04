April v znamenju knjig – začenja se primorska bralna značka za odrasle

Z današnjim dnem se začenja bralna akcija Primorci beremo. Primorske knjižnice že 19. leto zapored starejše od 15 let vabijo k branju slovenskih avtorjev. Lani so sodelujoči v projektu med aprilom in novembrom, ko je potekala akcija, prebrali skupno 8338 knjig. Želja knjižničark ostaja tudi letos enaka kot vsa leta doslej – da se bralni akciji pridružijo vsi, ki so ji zvesti že vrsto let, želijo pa si tudi novih bralcev, ki se bodo vračali med knjižne police.

V desetih sodelujočih knjižnicah v Tolminu, Idriji, Ajdovščini, Novi Gorici, Postojni, Ilirski Bistrici, Kopru, Izoli, Piranu in Trstu oziroma Gorici od danes naprej spet vabijo k branju s seznamom knjig domačih pisateljic in pisateljev. Na seznamu je več kot 80 naslovov. Knjige so različnih žanrov, od kriminalk in dram do poezije, med njimi so tudi e-knjige.

Vsi, ki želijo uspešno zaključiti bralno akcijo in decembra prejeti priznanje, morajo prebrati najmanj pet proznih del in eno pesniško zbirko. Lani je v bralni znački za odrasle sodelovalo 1120 bralcev, kar je bilo 17 manj kot leta 2023, prebrali pa so 500 knjig več.

Projekt Primorci beremo je pomemben ne le zato, ker spodbuja branje, pač pa, ker, kot je lani dejala ena od bibliotekark iz Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, »razbija stereotip, da je slovenska literatura zamorjena, da slovenski avtorji niso dobri. V vseh letih smo dokazali, da lahko prav vsak bralec med slovenskimi avtorji najde veliko dobrih knjig. Odnos bralcev do slovenske literature se je gotovo spremenil, saj tudi sami večkrat povedo, da do zdaj niso brali slovenskih avtorjev. Zasluge za to ima gotovo tudi naš projekt, čeprav so zadnja leta slovenski avtorji v medijih vse bolj zastopani.«

Bralna akcija Primorci beremo poteka med aprilom in novembrom. FOTO: Arhiv Mestne knjižnice in čitalnice Idrija

Bralci lahko s seznama izberejo katero koli knjigo z znakom Primorci 2025. Na bralno znamenje, ki je postavljeno v vsako knjižno delo, napišejo svoje misli o prebranem oziroma zakaj jim je bila knjiga všeč – ali pa ne.

Projekt se bo zaključil 3. novembra

Začetek bralne akcije bo danes, 22. aprila, dan pred svetovnim dnevom knjige, pospremilo več različnih dogodkov v posameznih knjižnicah, od predstavitev knjig do literarnih večerov. Projekt se bo zaključil 3. novembra, nato bodo sledile podelitve priznanj za uspešno sodelovanje ter simboličnih nagrad, ki jih primorske knjižnice poklonijo svojim bralkam in bralcem.

Ti so lani največkrat posegli po knjigi Tadeja Goloba Oj, Triglav, moj dom, na drugem mestu med najbolj izposojanimi je bil roman Estonija Avgusta Demšarja, na tretjem pa Skalpel Uroša Ahčana. Seznam proznih in pesniških del je dostopen na spletnih straneh sodelujočih knjižnic. Knjižničarji se »veselijo dejstva, da smemo in zmoremo brati. Vsak zase in hkrati skupaj«.