Močni volkovi so pokazali zobe, zdaj je na potezi Dončić

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so v zaključku rednega dela zbirali zalet in po dobrodošlem tednu počitka samozavestno odprli končnico, nato pa trčili ob visok in trd zid Minnesote. Ob zanesljivem domačem porazu s 95:117 ni pomagalo niti 37 točk Luke Dončića, v izkušeni slačilnici kalifornijskih zvezdnikov preplaha (še) ni bilo. LA je zdaj izgubil prednost domačega igrišča, ob morebitnem drugem porazu pred potjo v Minnesoto bi se znašli na robu prepada.

V šestih dneh od konca maratonskega rednega dela sezone v lige NBA so bili Jezerniki kot vselej glavna tema pogovorov v ameriških športnih medijih, analitiki in nekdanji igralci so jih po vrsti postavljali v vlogo favoritov za napredovanje v drugi krog zahodne konference. Res so Lakers sezono končali tri mesta višje kot Minnesota, ki je zbrala vsega eno zmago manj od Dončića in soigralcev. Ob tem ne gre prezreti, da so se Volkovi na začetku sezone po odhodu Karla-Anthonyja Townsa še lovili, od 2. marca pa ob 17 zmagah nanizali le štiri poraze, imeli so drugi najboljši napad in šesto obrambo v ligi.

Poraz na prvi tekmi za Dončića ni nekaj novega, v karieri je dobil le dve od devetih uvodnih preizkušenj v končnici, štirikrat je napredoval v konferenčni polfinale. Prva runda je pripadla Edwardsu, za izenačenje v seriji v noči na sredo (4.00) in mirno pot v Minnesoto bodo Lakers potrebovali bolj disciplinirano igro v napadu z več uigranimi akcijami in boljšo igro rezervistov. In Luko Dončića na pričakovani, superzvezdniški ravni.