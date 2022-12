Bi rad, da se dotaknem neba?

V nadaljevanju preberite:

Od človeka iz Sibirije, ki si je sredi osemdesetih našel politično zatočišče v Franciji in si moral za svoje knjige za nekaj časa izmisliti psevdonim, saj založniki niso mogli verjeti, da bi eksilant zmogel pisati tako dobro francoščino, je mogoče pričakovati presenečenja. Nenazadnje je Andreї Makine avtor, ki so mu podelili najpomembnejše francoske literarne nagrade, med njimi Goncourjevo in medicis. V novi knjigi je s slogovno bravuroznostjo in strastnostjo pokazal – kot so zapisali pri Le Figaro Litteraire – kako se loči bistveno od odvečnega.