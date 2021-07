Brzice dobrega in zla

V nadaljevanju preberite:



V zbirki Novi pristopi je pri založbi LUD Literatura nedavno izšla Literatura in etika, šestnajsta samostojna knjiga zgodovinarja, teoretika, esejista, prevajalca in profesorja Toma Virka, v kateri je kot nadaljevanje teoretske monografije Etični obrat v literarni vedi (LUD Literatura, 2018) ob analizi odlomkov znanih literarnih del obravnavano večplastno razmerje med literaturo in etiko. Ob tem Virk izpostavlja, da literatura ni le »simulaker realnosti v vsej njeni življenjski polnosti«, temveč »tudi njihova refleksija, je najprimernejši diskurz za ubesedenje etičnih dilem, situacij, razmerij«.