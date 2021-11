Christy Lefteri niza uspešnice

Christy Lefteri Ptice pevke

prevod Maša Sitar, Učila International

Angleška pisateljica in učiteljica kreativnega pisanja Christy Lefteri, hči beguncev s Cipra, je osvojila mnoge bralce z ganljivim prvencem Čebelar iz Alepa. Roman je nastal po tem, ko je kot prostovoljka delala v Unicefovem begunskem centru v Atenah. Ptice pevke pa so ganljiv roman o iskanju svobode in boljšega življenja zase in za svoje otroke. Osrednja junakinja je Niša, ena številnih nevidnih migrantov, ki opravijo veliko dela in jih večina ljudi niti ne vidi, saj gledajo skozi njih. Niša je prečkala ocean, da bi hčeri omogočila lepšo prihodnost. Kot gospodinjska pomočnica in varuška podnevi skrbi za Petrino hčer, ponoči pa s pomočjo tablice vzgaja svojo. Njen ljubimec Janis je divji lovec, ki vsako zimo lovi drobne ptice pevke na poti v Afriko. Njegove sanje o novem življenju in poroki z Nišo pa se razblinijo, ko Niša izgine. Razen Petre in Janisa nikogar ne zanima izginotje gospodinjske pomočnice. Dlje ko jo iščeta, bolj spoznavata, kako malo vesta o njej. Roman ponuja vpogled v življenje priseljenskih gospodinjskih pomočnic na Cipru, ki so pogosto nevidne in praviloma napačno razumljene. Od jutra do večera vodijo gospodinjstvo, pazijo otroke, strežejo, čistijo in sprehajajo pse, vendar so odrinjene na rob družbe, ker so tuje državljanke.

Luigi Ballerini Mira ve vse

prevod Dušanka Zabukovec, KUD Sodobnost International

Že več kot dvajset let piše italijanski pisatelj, novinar in psihoanalitik Luigi Ballerini romane za otroke in mladino. Pri tem izhaja iz svoje zdravniške prakse, saj se pogosto srečuje z otroki in najstniki, v ambulanti ali na šolah in v kulturnih centrih. Svojčas so tajne službe uporabljale nasilje in mučenje, da so iz ljudi pridobile podatke. Danes pa ljudje okolico kar bombardirajo z obilico osebnih podatkov prek družabnih omrežij in spletnih strani, ki jih obiščejo ali na katere se prijavijo ter s tem nevede privolijo, da režim nenehno sledi njihovim dejavnostim. Roman Mira ve vse se dogaja v bližnji prihodnosti, ko ljudje živijo v pametnih domovih, obkroženi s pametnimi gospodinjskimi aparati in pametnim pohištvom. Zelo radi s sabo nosijo komunikatorje, ki zbirajo podatke o njihovem zdravju, počutju in razpoloženju. Prek komunikatorjev pa je dostopna Mira, ki ve vse, od tega, kje je najboljša slaščičarna, katera pot do tja je najkrajša in kateri okus sladoleda je komu najbolj všeč. Ker je taka svoboda le navidezna, nekaj posameznikov vendarle ohranja trezen pogled, svoje znanje in razumevanje sveta, kar si krepijo z branjem vrhunske literature. Osrednji liki so Pam, Tom, Vera in Aleks, težavni najstniki, člani Fronte, ki načrtuje napad na vlado.

David Laws Firerjeve sirote

prevod Petra Brecelj, Učila International

Nekdanji britanski novinar David Laws je ob novinarski karieri začel pisateljsko, kar si je vedno želel. Nase je opozoril s trilerjem Exit Day o brexitu in atentatu na predsednika vlade. Najljubše pa mu je obdobje druge svetovne vojne. Tako je v romanu München napisal zgodbo o srečanju politikov v tem mestu in Hitlerjevem namenu priključiti Češkoslovaško k tretjemu rajhu. V Firerjevih sirotah se je prav tako lotil romaniziranja resnične zgodbe iz druge svetovne vojne. Tako je nastala presunljiva in močna zgodba o 27 prestrašenih in lačnih otrocih, ki se pred gestapom skrivajo v zapuščeni industrijski četrti v Münchnu. Njihove starše so namreč odpeljali v koncentracijska taborišča. Učiteljica Claudia Kellner odkrije skupino in vzame k sebi dve siroti in s tem veliko tvega. Ko se britanski vohun Peter Chesham vtihotapi na ozemlje tretjega rajha, je njegova naloga ogrožena, ko najde sirote. Znajde se v dilemi, ali naj reši otroke ali opravi nalogo, ki mu je bila zaupana. Navdih za zgodbo izvira iz operacije reševanja otrok ‒ Kindertransport ‒ med katero so pred Hitlerjevim nacističnim zločinskim režimom rešili na tisoče otrok, tik preden se je začela druga svetovna vojna.