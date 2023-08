Dekolonizira telo in razgalja nasilje

Med 4. in 9. septembrom bo med Hrastnikom, Koprom, Lokvijo, Ljubljano, Sežano, Štanjelom in Trstom 38. mednarodni literarni festival Vilenica. Na festivalskem dogodku 6. septembra v Cankarjevem domu, okrogli mizi Raznoliki obraz Evrope, bodo podelili pisateljsko nagrado Srednjeevropske pobude (SEP) za mlade avtorje. Prejme jo Tijana Rakočević (1994) iz Črne gore.

Doktorska študentka na oddelku za črnogorski jezik in južnoslovanske študije na Filološki fakulteti v Nikšiću in štipendistka Črnogorske akademije znanosti in umetnosti za leto 2016/17 je doslej izdala dve knjigi, knjigo pesmi Sve blistavi kvanti (RVP, 2018) in knjigo kratke proze Intimus (Fokalizator, 2023). Kot je v utemeljitvi nagrade poudarila žirija, je njena proza »v koraku s sodobnimi literarnimi trendi, s precizno, analitično in neprizanesljivo pisavo pa hkrati dekolonizira žensko telo ter razgalja družbeno sprejeto nasilje nad ženskami in seksualnimi manjšinami«.

Nagrado Srednjeevropska pobuda podeljuje v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev. Žirijo sestavljajo Suzana Tratnik (predsednica), Leonora Flis, Aljoša Harlamov, Aljaž Koprivnikar in Jaruška Majovski. Kot so še zapisali, je proza Tijane Rakočević »pretresla prevladujoči heteronormativni nazor v črnogorski literaturi, prežet z ruralnim simbolizmom in folklornimi miti, ter uveljavila novo pripovedno paradigmo s feminističnim pogledom in inovativno formo komunikacije literarnega teksta s kulturo, v kateri je nastal«. Za večino objavljenih zgodb je prejela pomembne domače in mednarodne nagrade. Njena dela, piše tudi poezijo, dramatiko, recenzije, eseje, pa so objavljena v regionalni literarni periodiki.

Za nagrado prevoda

O njeni zbirki petnajstih kratkih zgodb Intimus je, denimo, črnogorska kritičarka Dragana Erjavšek zapisala, da je »nedvomno najboljša in najbolj jedrnata proza, ki je bila v Črni gori objavljena v zadnjih letih, popolnoma drugačna od vsega, kar smo prebrali, polna pretanjenih opažanj in globoko premišljenih situacij, v katerih se ne bi znašli, če nam avtorica ne bi narisala zemljevida«.

Tijana Rakočević sicer deluje kot članica uredništva črnogorske revije za književnost in kulturo Fokalizator, zaposlena pa je pri vladi Črne gore. Je tudi članica črnogorskega PEN. V preteklosti je bila sodelavka Črnogorske akademije znanosti in umetnosti (CANU/MASA), Centra za sodobno umetnost Črne gore (Centar savremene umjetnosti) ter Zavoda za učbenike in učne pripomočke Podgorica (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva).

Pisateljska nagrada SEP bo omogočila prevod avtoričinega dela v slovenščino ter v še en jezik držav Srednjeevropske pobude po njeni izbiri. To tvori sedemnajst držav članic iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Z nagrado za mlade avtorje želi pobuda promovirati mlado generacijo pisateljev ter pomagati pri širjenju njihovega dela s prevodi v jezike članic SEP.