Kratke zgodbe kot upiranje raztresenosti sodobnega življenja

»Nemalokrat trčimo ob nepotreben balast in površno izpeljana besedila, tudi pri izkušenih piscih,« je v poročilu ob prebiranju skupno petinštiridesetih kratkoproznih zbirk, izdanih v preteklem letu, zapisala žirija. Medtem ko se kratka proza večinoma ukvarja z večnimi temami (medsebojni odnosi, izguba bližnjega, razčiščevanje preteklosti), so zaznali premik v teme, ki so bile v ospredju ukrepov v času epidemije covida-19 (ločevanje po starostnih skupinah, omejitev gibanja in »drugi biopolitični ukrepi, ki so se pogosto prevešali v lastno nasprotje«).

S čim so jih prepričali nominiranci in kako so sami opisali svoje nominirane knjige?