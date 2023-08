Velibor Čolić: Na Balkanu narod tlačimo v vse

V nadaljevanju preberite:

Velibor Čolić (1964) je Bosno zapustil leta 1992. Prebegnil je v Francijo in življenje začel znova. Največja ovira pri tem je bil jezik. Zdaj o tem piše knjige. Medtem ko biva v literarni rezidenci v Novem mestu in piše že novo knjigo, nam je povedal, zakaj se rad vrača tja, kako je nastal drugi del njegove trilogije o izgnanstvu Knjiga odhodov, okrcal Balkan, a hkrati zaupal, kje in kako si je svojega ustvaril sam.