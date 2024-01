Descartes je uničil svet srednjega veka in ga po svoje zgradil na novo

V nadaljevanju preberite:

Kajetan Škraban je konec lanskega leta prejel nagrado Radojke Vrančič, ki jo podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev, za izjemen prevod Descartesovih Meditacij z Ugovori in odgovori. Pri Meditacijah je temeljito redigiral prevod Primoža Simonitija iz leta 1973, Ugovore velikih filozofov tistega časa na Meditacije in Descartesove odgovore nanje je v slovenščino prevedel prvi. Škraban je študiral latinščino in filozofijo, vzporedno pa še grščino in zgodovino. Trenutno je mladi raziskovalec na oddelku za filozofijo Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarja s problemi novoveške filozofije in filozofije nemškega razsvetljenstva.