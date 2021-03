Fabula 2021 se ozira v prihodnost

Novi termin ni edina novost

V fokusu je vprašanje prihodnosti

Opričnikov dan Vladimirja Sorokina,

Mož, ki je vse videl Deborah Levy,

Nebesna telesa Džohe Alharti,

Utrujenost materiala Mareka Šindelke,

Tujka Claudie Durastanti

ter v sodelovanju z Goethejevim inštitutom zbirka esejev Eiscafé Europa Enis Maci. V okviru Fabule 2021 bodo pri založbi Beletrina že kmalu izšli prevodi izbranih del gostujočih avtorjev:

Ljubitelji literature smo se navadno vsako leto veselili, da nam bodo prvi pomladni dnevi prinesli tudi obilico zanimivih dogodkov in druženj na Fabuli. Po lanski, ki je bila zaradi nenadnega izbruha pandemije prekinjena, organizatorja založba Beletrina in Cankarjev dom ob podpori Mestne občine Ljubljana in Javne agencije za knjigo letošnjo, katere naslov je Prihodnost = Privilegij?, načrtujeta za 8. maj, trajala pa bo vse do 6. junija. Festivalski teoretski program Fabula v teoriji bo 25. in 26. maja.Poleg tega, da bo potekala izven svojega siceršnjega termina, ima Fabula tudi novo ekipo. Sestavljajo jo umetniški vodja, programska koordinatorka, producentkain programski direktor Beletrine. Nekdanja umetniška vodja festivalapa je sodelovala pri izbiri avtorjev in urejanju knjig, ki bodo bralcem v svežih prevodih na voljo že marca.Aktualna družbena vprašanja, ki jih odpira letošnji festival Literature sveta – Fabula, se vrtijo okrog prihodnosti. V goste so tokrat povabili ruskega pisatelja, britansko pisateljico, omansko pisateljico, češkega pisateljater italijansko pisateljico, katerih dela na različne načine raziskujejo simbolne, geografske in mentalne prostore in nagovarjajo raznovrstne bralce. Sklop Fabula Hub bo namenjen mladi, perspektivni nemški pisateljici