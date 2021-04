Hvala vzdržljivosti in potrpežljivosti plesalcev

Preberite še:



Knjigo o tej veliki pozabljeni polovici slovenske kulture je Rok Vevar korak za korakom skrbno pripravljal skoraj desetletje in le pozdravimo lahko nadaljevanje iz slovenskih let, ki bo nemara še bo bolj detektivsko. Ob slikovitem prepletanju s kulturno in politično zgodovino je to gotovo ena od najbolj zanimivih plesno-koreografskih zgodb na področju nekdanje Jugoslavije.