Jezik od pišočega zahteva odprtost za spremembe

Pesniški prvenec Tanje Božić (1995), literarne komparativistke in francistke, vitezinje 20. Pesniškega turnirja in prejemnice Delove nagrade mlado pero, je večplastno in zrelo delo, ki s toplino in humorjem razpira teme družine, doma, identitete, jezika, nasilja in postajanja. Ne preseneča torej, da avtorica, ki je v soavtorstvu z Natalijo Milovanović leta 2019 objavila dvojezični chapbook Udomačevanje domačih živali (Pripitomljavanje domaćih životinja), pesniški jezik občuti »kot najboljši, najnatančnejši izmed vseh jezikov izražanja kompleksnosti sveta«.