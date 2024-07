Zlatnik poezije za življenjski pesniški opus prejme Boris A. Novak

Zlatnik poezije, ki ga podeljujejo v okviru Veronikine nagrade, bo letos za življenjski pesniški opus ter ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika prejel literat, teoretik, prevajalec, profesor, akademik in Prešernov nagrajenec Boris A. Novak. Prejemnika lastnika poezije je letos izbral slovenski pesnik Borut Gombač.

Gombač je ob letošnjem prejemniku zlatnika poezije spomnil, da je ta pred leti zapisal, da jezik ni sredstvo, temveč prostor poezije. Za Gombača je Boris A. Novak pesnik z bogatim in v vseh pomenih raznolikim in impresivnim opusom, so danes sporočili s celjske občine.

»Novak pa ni le največji slovenski mojster pesniških oblik in pretanjen ustvarjalec besednega zvena, ki pomeni in pomena, ki zveni, ampak prostor poezije z vsako novo pesmijo, bodisi z minimalistično definicijo bodisi z ekspresivno razbohotenim epom, širi s tako polnokrvno poetiko, da njeni občudovalci nismo le presunjeni nad močjo njene ekspresivnosti, ampak smo vsakič znova nevsiljivo, a zavezujoče, povabljeni k samoizpraševanju in iskanju lastne vloge v času in prostoru,« je še poudaril Gombač.

Letošnji lavreat je bil štirikrat nominiran za Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta, in sicer za zbirke Alba, Odmev, Žarenje in Mom: mala osebna mitologija. Veronikino nagrado pa je prejel leta 2017 za epsko pesnitev in mojstrski unikum v slovenskem literarnem prostoru Vrata nepovrata. Tedaj je komisija zapisala, »da se za naš apokaliptični čas in sofisticirano tehno-modernizirani svet, ep izkaže za še kako vmesno in živo pesniško obliko postavljanja po robu nasilju zgodovine in krutosti pozabe«.

Celjska občina bo pesniku zlatnik poezije vročila 27. avgusta na Starem gradu Celje na podelitvi 28. Veronikine nagrade. Slavnostni govornik bo Dušan Šarotar.

Lani so zlatnik poezije za življenjski opus podelili Silvani Paletti.

Organizatorica Veronikine nagrade je od leta 2021 Hiša kulture Celje, prej jo je od leta 2005 organizirala družba Fit media.