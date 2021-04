Kako literaturo približati ljudem in ljudi literaturi

V nadaljevanju preberite:

Osrednji slovenski literarni festival ima novo vodstvo. Na čelo organizacijske ekipe je po tem, ko jo je več let uspešno vodila Manca G. Renko, stopil Aljaž Koprivnikar, pesnik, literarni kritik, urednik in medkulturni posrednik z bogatimi izkušnjami s (so)organizacijo literarno-umetniških festivalov doma in v tujini.



"V svetu, v kakršnem smo, je knjiga lahko velika uteha, ki nam odpira svet, ko še živimo z omejitvami. Osebno mi ravno Fabuline žepnice odpirajo trenutno zamejeni svet," je med drugim povedal v pogovoru, iz katerega izveste več tudi o letošnjih gostih, osrednjem in spremljevalnem programu ter njegovi viziji.