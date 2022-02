Knjige kot mesto prepleta in srečanja

V nadaljevanju preberite:



Če je vzhodni London nekoč veljal za tiskarsko meko – predel Hackney Wick je bil poznan kot printer's paradise, ulico Carpenter's Road so na obeh straneh objemale tiskarne –, danes tamkajšnjo tradicijo ohranjata (le) Simon Goode in Ira Yonemura.

Z željo po ohranjanju (skoraj) izgubljene tradicije ustanovitelja v London Centru for Book Arts ne le tiskata, temveč izobražujeta; na presečišču likovne in knjižne produkcije ponujata delavnice knjigoveštva, namenjene tako začetnikom kot izkušenim (od leta 2012 sta jih izvedla že več kot dvesto), umetniške rezidence, svetovanja, prostor za tisk in vezavo ter dodatno gradivo za vse ustvarjalce, ki prestopijo prag studia.