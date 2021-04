Knjige so kot ljudje, nekatere imajo srečno življenje

V nadaljevanju preberite:

»Nekateri, ki se imajo za filozofe, trdijo, da je Bog – mogočen, kakor je – vsako dušo ustvaril v obliki krogle. Nato je krogle razcepil na dvoje in vsako polovico naselil v eno telo. In vsako telo mora srečati drugo, ki v sebi nosi polovico razpolovljene duše. Strast med njima vznikne iz te starodavne vezi. Učinek te vezi pa se spreminja od človeka do človeka, odvisno od nežnosti njegove narave,« piše v odlomku iz stare knjige, ki jo Asma, ena od treh sester, od katerih ima vsaka različen pogled na ljubezen in zakon in so v središču romana Nebesna telesa Džohe Alharti, gostje letošnjega festivala Fabula, hrani ločeno od drugih knjig.