Ko na vrata potrka Vran

V nadaljevanju preberite:



V drznem, inovativnem in prožnem prevodu Anje Zag Golob in Katje Šaponjić je pri Cankarjevi založbi izšel mojstrski prvenec britanskega pisatelja, knjigarnarja in urednika Maxa Porterja, ki na meji med romanom, novelo, pravljico, esejem in poezijo razpira fragmentirano polje izgube, obupa in strahu, pa tudi tolažbe, ki jo najdemo v ljubezni in umetnosti. Bridkost je stvar s peresi bi na prvi pogled lahko označili za običajno pripoved o očetu, ki mora po ženini smrti pobrati in sestaviti delce zdaj razdrobljenega družinskega življenja. Toda strašansko bi se zmotili, saj v knjigo že na tretji strani vdre nekaj nenavadnega in divjega, s seboj pa prinese »bogat vonj razpadanja, sladkasto obložen smrad hrane, ko je ravno ni več mogoče zaužiti, in mah, in usnje, in kvas« in – peresa.