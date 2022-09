Ko središče ne drži

V nadaljevanju preberite:

Lahko bi zapisali, da so Križci, krožci prvoosebna pripoved o ločitvi – in ne bi se motili, a bili bi vse preskopi. Pripovedovalka Giga se v začetku romana resda sooča z izdajo najstrašnejše vrste (po propadu odnosa se Alina, njena zdaj bivša žena, zateče k moškemu, ob tem pa po usodnem večeru v slovitem Da baru zaprosi za prepoved približevanja, saj naj bi bila Giga kot mama nezadostna in nevarna), toda vrhunsko zasnovan roman, vpet v pandemično realnost, ki potencira pripovedovalkino osam­ljenost in odtujenost, se namesto v propad usmerja tja, kamor se usmerja vsak, ki po razpadu takšne in drugačne vrste poskuša razumeti, kdaj se je začelo krhati in kaj vse smo spregledali, kaj vse storili narobe, premalo.