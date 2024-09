Letošnja Sovretova nagrajenka je Ana Barič Moder

Sovretova nagrajenka je letos Ana Barič Moder. Nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev je prejela za prevod romana Patrick Melrose 4 in 5 (Materino mleko in Končno) Edwarda St. Aubyna. Sprejela je nehvaležno nalogo, »a uspešno stopila v velike čevlje Sovretovega nagrajenca Uroša Kalčiča, ki je prevedel prve tri dele«, piše v obrazložitvi.

Po oceni strokovne komisije gre za prevajalsko zelo zahtevno delo. Oba romana sta polna besednih iger in izrazito samonanašalna; liki v njiju nenehno sproti analizirajo izrečeno, razpravljajo o besedah, ki jih izrekajo, in jih prestavljajo v nove in nove lege, vse to pa počnejo v dialogih in notranjih monologih, ki kljub temu delujejo neprisiljeno.

»Prevajalka se z vsem tem spretno spopada in uspešno lovi ravnotežje med točnostjo in funkcionalnostjo prevoda. Nepreštevna tovrstna mesta korenito preoblikuje in s tem poskrbi, da ne delujejo papirnato, temveč se v njih ohranjata avtorjev humor in bridka (samo)ironija, besedilo pa tako ostaja eminentno berljivo, a hkrati stilistično bravurozno - prav takšno, kakršno je tudi v izvirniku,« je med drugim zapisala komisija v sestavi Nina Gostiša, Marjanca Mihelič, Veronika Simoniti, Katja Zakrajšek in Jernej Županič kot predsednik.

Kot je za STA povedala nagrajenka, je ob sprejemu prevoda četrtega in petega dela sage o Patricku Melrosu, potem ko je pokojni Kalčič prevedel prve tri dele, čutila izjemno veliko odgovornost. Tako se je tokrat čutila odgovorna ne le do avtorja in bralcev temveč tudi do prevajalca, za katerega je bila saga zadnji prevod. Po njenem mnenju je s svojim odličnim prevodom opravil »veliko delo«.

Romane Edwarda St. Aubyna je označila za zahtevne tekste, »polne duhovitosti, besednih iger, bogatih metafor, razvejanih poetičnih odlomkov«, ki pa vsebujejo tudi nešteto citatov. Opozorila je tudi na register nastopajočih likov, ki se nenehno menjava. »Na vsaki strani je bila kakšna past ali pa 'sladkorček' ki prevajalcu, prevajalki ponudi, da se izkaže oz. da poskuša čim bolje uloviti avtorjevo duhovitost,« je pojasnila.

Za nagrado so bili poleg lavreatke, katere delo je izšlo lani pri Mladinski knjigi, nominirani še Klarisa Jovanović, Jedrt Maležič, Mateja Seliškar Kenda in Peter Svetina, in sicer Jovanović za prevod romana Kaj je ostalo od noči Ersi Sotiropoulos, Maležič za prevod romana Vernon Subutex 1 Virginie Despentes, Seliškar Kenda za prevod romana Nelagodje večera Marieke Lucas Rijneveld, Svetina pa je bil nominiran za prevod pesniških zbirk Ribje luskine in Odhod lastovk Bohuslava Reyneka.

Lani je Sovretovo nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1963, prejel Jernej Županič za prevod dela Moby Dick ali Kit Hermana Melvilla, ki je izšlo pri Beletrini.