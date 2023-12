Živa Čebulj: Ljubezen je osnovni odnos do sveta

V nadaljevanju preberite:

Iz drobcev te sestavljam, pesem / iz drobcev me sestavljaš, pesem/sama ljubezen je to/in jaz ne morem nič, prevajalka, prevodoslovka in gledališka lektorica Živa Čebulj piše v pesniškem prvencu Sama ljubezen je to, ki je pri Hiši poezije izšel jeseni, malo pred drugo knjigo pesmi francosko-sirsko-libanonske pesnice Andrée Chedid Upesniti besedo (1971–1991) v njenem prevodu. Za prvo, Ubesediti pesem (1949–1970), je lani prejela nagrado Radojke Vrančič za mlado prevajalko.



»Prevajanje je zame na neki način globoko branje, tako globoko, da lahko zareže v tkivo razmisleka, tkanino misli, zato je lahko tudi transformativno,« pravi. Pesniti pa je zares začela prav zaradi Andrée Chedid: »Ko sem začela pisati Sama ljubezen je to, naslovno pesem zbirke, ki govori o evtanaziji, sem vedela, da je nekaj, kar bom lahko pokazala in za čimer lahko stojim.«