Vsak košček sveta si zapomni vse, kar delamo

Da je na pragu temeljne preobrazbe, ki zadeva njeno dojemanje in razumevanje sebe, svojega telesa, kot tudi tanke ločnice med človeškim in živalskim svetom ter odnosa (človeka) do tega in z njim, Nastassja Martin ugotovi že v bolnišnici v Rusiji, preden odide na zdravljenje v domačo Francijo. Skozi letne čase, na katere je razdeljena knjiga, ugotavlja vse intenzivneje: »Zvoki, ki jih zaznavam, so pomnoženi, slišim kot zver, sem zver«, in bolj ko se [medved] »odmika in jaz prihajam k sebi, bolj se polaščava drug drugega. On brez mene, jaz brez njega, kako preživeti kljub vsemu, kar je bilo izgubljeno v telesu drugega; kako preživeti s tistim, kar je bilo v njem odloženo.«