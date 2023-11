Poezija odmeva dlje kot trušč topov

V nadaljevanju preberite:

Mosab Abu Toha je z ženo in tremi otroki živel v Beit Lahiji, dokler v bombardiranju njihov dom ni bil uničen. Zatekli so se v Džabalijo. Ker se je njegov triletni sin rodil v ZDA, so mu Američani sporočili, da jih bodo lahko prek mejnega prehoda Rafa evakuirali iz Gaze. Njegova žena je povedala, da so ga na poti skupaj z več drugimi moškimi zajeli Izraelci in je moral sina izpustiti iz rok. Ne ona ne njegov brat od takrat z njim nista bila v stiku, zanj pa so med drugim izrazili skrb in se zavzeli za njegovo varno vrnitev tako New Yorker kot mednarodni in ameriški PEN.