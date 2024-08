Mediji tečejo zadnji krog

V nadaljevanju preberite:

Francosko-romunski literat, dramatik in novinar je v romanu Načrtovana zmeda spisal epitaf klasičnemu novinarstvu in klasični vlogi množičnih medijev. V knjigi pripoveduje zgodbo o Mathieuju Caradinu, mladem in iluzij polnem novinarju romunskega rodu, ki se zaposli v neki pariški radijski hiši. Tam se sreča z novinarskimi starimi mački, ki mu med pogovori postopoma razkrivajo resnico o delovanju medijev in njihovem vplivu na družbo. V romanu so še odmevi drugih zgodb iz njegovega otroštva, življenja v času Ceaușescove diktature in družinskega bega čez mejo ter njegovih usodnih posledicah, ki so ločile družino.