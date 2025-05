Moralni in verski tabuji nam preprečujejo pogovor o telesih

V nadaljevanju preberite:

Roman Prekleta je v Italiji doživel odličen odziv, a tudi nekaj nasprotovanja posameznih staršev, ki so zgodbo o dveh najstnicah dojeli kot nekaj, kar lahko škodi otrokom. Kritiki pa o knjigi pišejo v presežkih in mlado pisateljico primerjajo z »novo Eleno Ferrante«; roman je doslej izšel v 35 jezikih, letos tudi v slovenščini.

Zgodba bralca osvoji že v prvih nekaj povedih – prizorišče dogajanja je Monza tik pred izbruhom druge svetovne vojne. Na obrežju reke Lambro poskušata pretreseni, napol slečeni dekleti skriti truplo moškega, ki ima na prsih značko s fašističnim snopom in trobojnico. Francesca je »idealna« hči, ubogljiva in prilagodljiva, Maddalena na drugi strani uporniška in jezikava. Dekleti bosta druga drugi dali najboljši del sebe.