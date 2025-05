Skrbi za Boštjančiča in spet visok kredit RTV Slovenija

V nadaljevanju preberite:

Tudi letos si bo največji kulturni javni zavod pred izplačilom regresov pri zakladnici kratkoročno izposodil dodatna sredstva – ob dodatnih likvidnostih težavah zaradi sprejete plačne reforme in manj sredstev za manjšinske programe od predvidenih so na RTV Slovenija napovedali, da bo posojilo podobno kot lani v višini 8,4 milijona evrov. Bo letos sredstva lahko sploh vrnila? Bodo potrebni večji rezi? Odgovor na to ima v rokah prav tisti, ki jim posojilo »daje«.