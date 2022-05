Nagrado desetnica 2022 prejme Mateja Gomboc

Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja (za obdobje zadnjih treh let). Tudi letos je izbor nominiranih del pripravila red. prof. dr. Dragica Haramija, o njih pa je odločala žirija v sestavi: Aksinja Kermauner (predsednica), Jana Bauer, Igor Bratož, Majda Koren in Magdalena Svetina Terčon.

Roman je izpisan v obliki prvoosebne pripovedi gimnazijke Ade, ki jo nekega torka doleti tragedija – njen fant Majk stori samomor. FOTO: promocijsko gradivo

Na podelitvi, ki se je pravkar iztekla na sedežu Društva slovenskih pisateljev, je nagrada, ki znaša 2.000 eurov, romala v roke avtorice Mateje Gomboc, ki je žirijo prepričala socialno-psihološkim mladinskim romanom Balada o drevesu, »pretresljivo pripovedjo o ljubezni in smrti, ki bralca posrka v vrtinec mračnih, a tudi lepih trenutkov. Z veščim pisateljskim zamahom, ki ničesar ne izpušča in ničesar ne vsiljuje, avtorica zgodbo poda v vsej njeni kompleksnosti in s presunljivo natančnostjo,« beremo v utemeljitvi žirije.

Roman je izpisan v obliki prvoosebne pripovedi gimnazijke Ade, ki jo nekega torka doleti tragedija – njen fant Majk stori samomor. »Ada prihaja iz urejene, a nekoliko hladne družine – dekle ima občutek, da sta starša sama sebi dovolj in v zvezi s hčerama le opravljata starševske dolžnosti. Ima pa topel odnos z mlajšo sestro, pa čeprav je le-ta njeno nasprotje – brezskrbna in družabna, zanjo je vse enostavno. V nasprotju z njo je Ada pretirano zaskrbljena, kot vrhunska violinistka pa za druženje niti nima časa. Najbližja ji je govorica glasbe in njenega inštrumenta, kar v osnovni šoli kmalu postane podlaga za zbadanje med vrstniki. V srednji šoli ji gre po tej plati bolje, a zares vse spremeni šele Majk, karateist in kitarist, ob katerem je zmožna zaživeti tudi nekoliko drugače.

Dokler nekega dne on ne odide, Ada pa spet ostane sama. Sama z množico vprašanj, z občutkom krivde in silovitimi čustvi, ki nihajo od žalosti do jeze. Zakaj, zakaj, zakaj? Skozi pripoved se pred bralcem počasi izrisuje njuna (izjemno lepa) ljubezenska zgodba, pa tudi njune življenjske zgodbe pred njo, med drugim tudi Majkove psihične težave. Balada o drevesu je pretresljiva, izjemno močna knjiga o spopadanju z izgubo, poskusu sprejemanja nesprejemljivega in razumevanju nerazumljivega,« so zapisali na založbi, roman pa sklepa spremna beseda psihologinje Janje Istinič, v kateri o samomoru spregovori tako s poklicnega vidika kot tudi iz osebne izkušnje. Žirija ob tem poudarja, da poleg zanimive metaforike in izčiščenega sloga roman »ponudi poglobljeni uvid v izjemno travmatično izkušnjo – pogosto je v mladinski književnosti tabu že smrt, za samomor pa velja to še bolj«.

Avtorica Mateja Gomboc (1964) je po izobrazbi sicer profesorica slovenščine in italijanščine, zaposlena na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer poučuje slovenščino, od leta 2012 pa tudi pomočnica urednice otroške revije Mavrica. Poleg leposlovja za otroke piše tudi za odrasle, ob tem pa je avtorica več učbenikov in delovnih zvezkov za slovenski jezik za srednje šole.

Poleg nje so bili za nagrado desetnica letos nominirani še Jure Jakob: Vranja potovanja (ilustrirala Anja Jerčič Jakob, Miš založba, 2021), Neli K. Filipić: Fronta (Cankarjeva založba, 2021), Nataša Konc Lorenzutti: Tronci (ilustrirala Ana Zavadlav, Mladinska knjiga, 2021), Miroslav Košuta: Božaj veter: pesmi za mlade (ilustrirala Ana Maraž, Mladinska knjiga, 2021), Vinko Möderndorfer: Sončnica (Mladinska knjiga, 2021), Maša Ogrizek: Lisičja luna (ilustrirala Tina Dobrajc, Miš založba, 2021), Sebastijan Pregelj: Vrnitev (ilustriral Jure Engelsberger, Miš založba, 2020), Simona Semenič: Skrivno društvo KRVZ (ilustrirala Tanja Komadina, Mladinska knjiga, 2020) in Cvetka Sokolov: Reči, ki jih ne razumem (ilustrirala Milanka Fabjančič, Miš založba, 2020).