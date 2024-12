Neandertalske smeti, družbene bolezni in bivalnost

V nadaljevanju preberite:

Nastopajoči na odru v cerkvi nekdanjega minoritskega samostana v Kremsu so se na štiridnevnem festivalu posvetili premisleku o razcepljenem svetu, mestu in deželi, o konfliktu med mestom in ruralnimi okolji, za katerega je umetniški vodja festivala Walter Grond ugotovil, da se ob skepticizmu o demokraciji in vsakršnih političnih delitvah vse bolj razrašča. Pogovori so se razživeli ob nastopih britanske pisateljice Sarah Langford, češkega arhitekta Osamuja Okamure in nemškega zgodovinarja Romana Kösterja.