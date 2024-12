Literatura ni zoprna in nezanimiva

V nadaljevanju preberite:

Izjemna pridobitev prenovljene domačije je tudi načrtovana knjigarna z barom. »Knjigarne so prostori, ki jih je v zanimivih mestih veliko. Zakaj? Ker v teh mestih živijo zanimivi ljudje. Zakaj? Tudi zato, ker berejo. In ljudje, ki berejo, knjige tudi kupujejo in imajo svoje ljube in najljubše knjigarne, kamor redno zavijejo. Želimo si, da bi tudi Ljubljana imela čim več takšnih prostorov. Ob knjigarni bo prostor Pri kamniti mizi tudi bar, ki je pomemben za ustvarjanje skupnosti, pa tudi podporo številnim dogodkom, ki se bodo odvijali na letnem ali notranjem odru,« je povedala Tina Popovič in dodala, da se je hkrati treba lotiti tudi vprašanja, zakaj so knjige pri nas tako drage. »Na srečanjih Unescovih mest literature s številnimi kolegi, ki prihajajo tudi z majhnih jezikovnih območij, kot je Slovenija, na primer z Islandije, primerjalno ugotavljamo, da so knjige v Sloveniji najdražje.«