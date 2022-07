Nepozabne pustolovščine lisjaka, volka in želvaka

V nadaljevanju preberite:

Pred natanko sedmimi desetletji je v tedniku Poletove podobe in povesti prvo objavo doživel stripovski lisjak, ki je ob volku Lakotniku in želvaku Trdonji vse odtlej sestavni del otroštva številnih generacij. Pionir slovenskega stripa Miki Muster je Zvitorepca neprekinjeno risal in pisal kar petindvajset let; pojavil se je v več kot štiridesetih zgodbah. Zoran Smiljanić ob tem poudarja, da je »Zvitorepec po opusu, kakovosti, kontinuiteti, originalnosti in dometu naš prvi pravi in zares profesionalni strip. Po Zvitorepcu smo postali vsi domači avtorji njegovi otroci, če smo to hoteli ali ne, če nam je bil všeč ali ne. Postal je del našega nacionalnega stripovskega genoma.«