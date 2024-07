Neraziskanega življenja ni vredno živeti

V nadaljevanju preberite:

Ko je nevrolog Oliver Sacks (1933–2015) v sedemdesetih letih izdal knjigi Migrena in Prebujanja, s katerima je svojo strokovno prakso z značilno širino, iskrivostjo in toplino prvikrat približal javnosti, sta ti tako na področju književnosti kot medicine povzročili pravo majhno revolucijo. V to tradicijo, ki jo zaznamuje težnja po celostni in sočutni obravnavi pacientov, se s knjigo Enodnevna bitja vpenja tudi psihiater Irvin D. Yalom (1931).

»Pacienti v teh zgodbah se spopadajo z vprašanji, kot so tesnoba zaradi smrti, izgube ljubljenih oseb in dokončne izgube samega sebe, kako živeti smiselno življenje, kako se spoprijeti s staranjem in zmanjšanimi možnostmi, z izbiro, s temeljno izoliranostjo,« pravi.