Nina Medved: Vsaka pesem je bila korak več k svobodi

Pri Cankarjevi založbi je izšla druga pesniška zbirka Nine Medved Rodna doba, v ospredju katere »sta lepota in turbulentnost rodne dobe, polne protislovij želja, stigem, odločanja, ranljivosti in sprememb, pa tudi družbenega, medicinskega, oglaševalskega in drugega mikronasilja nad ženskami«.

»Z vsako pesmijo sem si skušala priboriti pot ven, na svobodo, do občutka pomirjenosti oziroma sprejemanja stanja sveta in poteka življenja,« je med drugim za Književne liste povedala avtorica, ki je pri tem črpala iz lastne izkušnje kot iz izkušenj drugih.