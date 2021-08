V članku preberite tudi:

- Bosna je bila v tej strašni vojni na neki način ženska – bila je posiljena, zlorabljena in nihče je ni nikoli nič vprašal. O vsem so odločali drugi. Njeno telo je bilo zgolj ozemlje za velike moške zgodbe.



- To je tudi road trip dveh mladih žensk, divje Lejle in resne Sare, ki sta različnih nacionalnosti, a sta odraščali v istem mestu. Po mnogo letih se znova srečata in se iz Bosne odpravita na Dunaj, kjer naj bi se nenadoma pojavil Lejlin brat Armin, ki je pred desetletji izginil v vojni, tako kot še mnogi mladi fantje.



- Predvsem pa je to roman o prijateljstvu. Kako lahko ponikne in se čez nekaj časa znova pojavi, kot da se vmes ni zgodilo nič ali kot da se je zgodilo vse.