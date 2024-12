(OCENA) O literaturi, ruski, danes ...

V nadaljevanju preberite:

Nekoliko zatikajoč se naslov nove strokovne monografije rusista dr. Blaža Podlesnika odraža nekakšno zadrego ob trenutnem govoru o ruskem, nemara še posebej zato, ker bo vsakršna obravnava ruske literature (in kulture obče) takoj zadela ob takšna in drugačna nacionalna vprašanja. Težko je govoriti o klasikih ruske literature, ne da omenimo v današnji Ukrajini rojenega pisatelja mešanih (tudi poljskih) korenin Gogolja, medtem ko je v okviru sodobne literature smiselno obravnavati Svetlano Aleksijevič, belorusko pisateljico in novinarko, ki pa piše v ruščini. Tako enega kot drugo vključi tudi avtor.