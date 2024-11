Ocenjujemo: Vse luči

V nadaljevanju preberite:

Vse luči, »fikcijski esej« Muanisa Sinanovića, imajo dvoje osrednjih tendenc: prva je obračun z Ljubljano, predvsem z njeno alternativno kulturo, levoliberalizmom, (malo)meščanstvom in dekadenco kulturno-umetniško-politične sfere. Druga je spopadanje z lastno eksistencialno praznino, družinskimi pretresi in zgodovino ter z življenjem v celjski regiji, ki ga zaznamujejo srečanja in druženja z raznimi obstranci. Pri tem vedno pomembnejšo vlogo igra iskanje presežnega, predvsem prek islama. Vse luči je knjiga velikih notranjih kontradikcij, tako v smislu tematik, občutij, tona, pozicij kot tudi same literarne kakovosti.