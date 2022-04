Od objekta k subjektu pisanja

V nadaljevanju preberite:

Severnoameriški domorodci se pojavljajo v številnih zgodbah in filmih, vendar so praviloma subjekt v tujih pripovedih. Nedavno je pri založbi Litera izšla antologija sodobne kratke proze severnoameriških Indijancev 21 avtorjev in avtoric različnih generacij in različnih literarnih pristopov. Zgodbe nam ponujajo kratke vpoglede v njihovo življenje, v njihovo srečo in žalost, veselje in tragedijo. Pogovarjali smo se s pesnico in prevajalko Kristino Kočan, ki je opravila izbor zgodb in jih prevedla.