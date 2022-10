Pandemija koronavirusa je bila za založnike doslej dobičkonosna

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se je začelo kraljevsko – gostovanje Španije kot častne gostje sejma sta s prihodom v Frankfurt ovenčala španski kralj Filip VI. in kraljica Letizia –, so mnogi na prvem »pravem« frankfurtskem knjižnem sejmu po letu 2019 opazili, da je na različne načine manjši. So pa večji prihodki založnikov, kažejo podatki.