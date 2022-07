Patriarhat, kapitalizem in kolonializem le različni obrazi istega procesa

V nadaljevanju preberite:

V študiji, ki razpira zadnjih osem stoletij osnovne človeške dejavnosti v vseh njenih pojavnih oblikah, avtorica, sicer profesorica na oddelku za ekonomijo in socialno zgodovino Univerze na Dunaju, analizira ne le zgodovinsko spreminjanje pojma dela in diskurzov o delu (ob tem izpostavi tri poglede na delo – preseganje, idealizacijo in preoblikovanje) ter oblike dela in delovne odnose, temveč tudi jezikovna orodja, s katerimi razmišljamo in razpravljamo o delu.