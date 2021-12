Pepelka na prestolu

V članku preberite:

Začetek romana je njegov konec. Leta 1727 je v Carskem selu v palači, ki se imenuje po njej, v postelji ležala izmučena in bolna Katarina I., najpomembnejši človek ruskega imperija. Njena usta so polna krvi, zdi se ji, da krvavi iz vseh organov. Telo je gmota razbolelega mesa, noge so velikanske in zatekle, boli jo vsaka žilica v telesu, utaplja se v svojih izmečkih in nemočno čaka, da bodo prišle služabnice, jo umile in ji pomagale. To telo je bilo nekoč popolno, imela je tako bujne prsi, da so na njen dekolte lahko postavili vrček piva, kot v romanu omeni kar dvakrat. Ko je bila rosno mlada in revna litovska perica ter vdova, so to njeno telo zlorabljali različni moški.