Umrl filmski zvezdnik Michael Madsen

V Los Angelesu je danes zjutraj po krajevnem času umrl 67-letni ameriški filmski igralec Michael Madsen, najbolj znan po svojih vlogah v filmih legendarnega režiserja Quentina Tarantina, poročajo ameriški mediji. Zvezdnika filmov Ubila bom Billa in Stekli psi so v jutranjih urah našli neodzivnega v njegovem domu v Malibuju in ga kasneje razglasili za mrtvega.

Vzrok smrti je po besedah njegovega menedžerja Rona Smitha srčni zastoj, policija pa ni odkrila nič sumljivega. Igralec, ki je zaslovel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je nastopil v več kot 300 filmih, med drugim v filmu Thelma in Louise, Donnie Brasco in Mesto greha.

Najbolj pa je bil znan po vlogah negativcev v filmih legendarnega režiserja Tarantina. Igral je sadističnega tatiča v filmu Stekli psi in nekdanjega morilca v filmu Ubij Billa. Igral je tudi v filmih Podlih osem in Bilo je nekoč v Hollywoodu.

Za sabo pušča še štiri otroke. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»V zadnjih dveh letih je Michael Madsen opravil neverjetno delo z neodvisnimi filmi, vključno s prihajajočimi celovečerci Resurrection Road, Concessions in Cookbook for Southern Housewives. Resnično se je veselil naslednjega poglavja v svojem življenju,« sta v izjavi povedala njegova menedžerja Smith in Susan Ferris ter publicistka Liz Rodriguez.

Poleg tega je zadnjih letih posodil svoj glas za videoigrice, tudi Grand Theft Auto III in serijo Dishonored.

Madsen se je rodil v Chicagu septembra 1957. Njegov oče je bil mornariški veteran druge svetovne vojne, ki je postal gasilec, njegova mama pa je bila filmarka. Njegova sestra Virginia Madsen, je bila nominirana za Oskarja. Michael Madsen je bil poročen trikrat, za sabo pa ima štiri otroke, tudi igralca Christiana Madsena.