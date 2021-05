Poezija, ki se nataka neslišno in počasi

V nadaljevanju preberite:

Včeraj bi 70 let praznoval slovenski pesnik, publicist, kritik, antologist in urednik Peter Kolšek, dolgoletni sodelavec časnika Delo, kjer je urednikoval v kulturni redakciji in prilogi Književni listi. V pokoju je pisal kolumne za Sobotno prilogo, pred dvema letoma pa je po hudi bolezni preminil. Izdal je več pesniških zbirk in drugih knjig. Ob njegovi 70-letnici je pri Mladinski knjigi izšla pesniška zbirka z izborom dozdajšnjih že znanih in 40 novih pesmi Neslišna navodila.