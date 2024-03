Potopljeni domovi, potopljen spomin

V nadaljevanju preberite:

Italijanski pisatelj Marco Balzano se je lotil tudi za nas zanimive teme, usode nemško govoreče manjšine na Južnem Tirolskem v fašistični Italiji ter potopitve dveh nemških vasi, Resia in Curon. Tragedija za kar 163 družin, ki so jim potopili domove, je postala svetovna zanimivost, tja se zgrinjajo množice turistov, da se fotografirajo pred jezerom Resia, po nemško Reschensee, iz katerega štrli cerkveni zvonik. Ta je tudi navdihnil Marca Balzana, da se je lotil romana, v katerem je prepletel usodne zgodovinske dogodke z življenjem vsakdanjih ljudi in njihovo trmo.