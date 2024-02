Bitja, ki znajo spreminjati našo zavest

V nadaljevanju preberite:

Dolgo poglavje je posvečeno temu, kako lahko glive spreminjajo tok naše zavesti, in ne samo to, pregnati znajo travme in odvisnost. Avtor je sam preizkusil, kako delujejo psilocibinske ali halucinogene gobe. So kot čarovnice, ki omamijo naš um in nas odpeljejo v druge dimenzije. Biologi ugotavljajo, da ljudje nismo edini, ki radi prestopimo v druge razsežnosti uma, tudi ptice na primer rade zobajo opojne jagode, molji pa z užitkom srkajo nektar iz psihoaktivnih cvetlic in se k njim radi vračajo. Psihotropne lastnosti ima veliko gliv. Najbolj znana je mušnica, ki jo v Sibiriji uživajo šamani, zelo nenavadno pa na človekov um vplivajo rženi rožički, ki lahko izzovejo evforijo, a tudi halucinacije, krče in neznanski občutek gorenja. Pravijo, da so nekatere grozote, ki jih je upodobil nizozemski slikar Hieronymus Bosch, navdihnili prav simptomi zastrupitve z rženimi rožički. Tudi številne epidemije tako imenovane plesne blaznosti med 14. in 17. stoletjem naj bi povzročile gobe. Kronisti so pisali o nenavadnem pojavu – na stotine prebivalcev mesta ali vasi je kar nenadoma začelo plesati in se več dni niso mogli ustaviti, podoba sicer spominja na rejverske zabave, mnogi so zaradi izčrpanosti celo umrli. Vse to je bila po vsej verjetnosti posledica hudih mišičnih krčev, ki so jih povzročale gobe.