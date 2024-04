Poziv ministrstvu, da sredstva poveča najmanj glede na inflacijo

V svetu Javne agencije RS za knjigo (Jak) so se odzvali na, kot so zapisali, viharno reakcijo zlasti med prijavitelji knjižnih programov s področja leposlovja in humanistike. Poudarili so, da so bila letos sredstva za razpise Jaku v odločbi ministrstva za kulturo za pet odstotkov nižja kot za leto 2023, in pozvali ministrstvo k njihovemu povečanju.

Svet Jaka ministrstvo poziva, da področje knjige znova vključi v kohezijsko shemo in da Jaku sredstva za razpise in pozive poveča najmanj glede na inflacijo in skladno z razvojnimi cilji kulturne politike na tem področju.

Kot so uvodoma pojasnili, je svet Jaka v začetku letošnjega leta, ob nastopu svojega mandata, sprejel program dela in finančni načrt agencije za letošnje leto. Dokument je bil usklajen z odločbo ministrstva za kulturo, s katero ji je dodelilo sredstva. Svet je dokument potrdil zaradi zagotovitve nemotenega delovanja in financiranja agencije, čeprav so bila sredstva za razpise in pozive v odločbi ministrstva za 5,1 odstotka nižja kot v letu 2023. »Dejansko so se glede na leti 2022 in 2023, upoštevaje inflacijo, 13,2-odstotna inflacija in 6,47-odstotno nominalno znižanje, sredstva Jaka za razpise in pozive realno znižala za skoraj 20 odstotkov,« so zapisali.

To je, kot so spomnili, v začetku aprila med prijavitelji, ki so sodelovali na dveh zaključenih programskih razpisih, knjižni programi in mednarodno sodelovanje, in bili obveščeni o izidih, povzročilo viharni odziv.

Kot so še spomnili, je agencija v zadnjem letu dni izpeljala pomembna mednarodna knjižna dogodka, častni gostovanji Slovenije na največjem knjižnem sejmu na svetu v Frankfurtu in na največjem sejmu otroških in mladinskih knjig v Bologni. Frankfurt je bil 60-odstotno financiran z evropskimi kohezijskimi sredstvi.

Po navedbah sveta Jaka sta obe gostovanji pomembno povečali vidnost slovenske knjižne produkcije v mednarodnem okolju in s tem odprli nove možnosti za razvoj slovenskega založništva, a nižanje sredstev za redno dejavnost agencije pomeni, da slovensko založništvo ne bo moglo izkoristiti tega zagona. »Še več, v negotovost postavlja tudi uspešno redno delovanje vseh tistih založnikov, ki se ukvarjajo z izdajanjem kakovostne izvirne in prevodne knjižne produkcije,« so opozorili v svetu agencije, ki ji predseduje Lev Kreft.