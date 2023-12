Jak nepravilno izvajal naročila, izplačeval nagrade, potne stroške ...

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in uspešnost poslovanja Javne agencije za knjigo (Jak) v letih 2020 in 2021. V tistem obdobju sta jo vodila Renata Zamida in Dimitrij Rupel. Agenciji, katere direktorica je zdaj Katja Stergar, je sodišče izreklo negativno mnenje ter od nje zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati odpravo nepravilnosti in nesmotrnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Negativno mnenje je sodišče agenciji izreklo, ker je ugotovilo, da je v več primerih ravnala v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili.

Kot so zapisali, je agencija nepravilno izvedla postopke oddaje naročil za nabavo osnovnih sredstev in storitev v vrednosti najmanj 33.000 evrov, brez dokazil o opravljenih storitvah je izvajalcu plačala 8100 evrov, sklenila je pogodbo za pravne storitve, za katere je že imela sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem, pri čemer so neupravičeni stroški znašali več kot 5500 evrov, v znesku 2000 evrov je sofinancirala izdelavo promocijskega filma mimo javnega razpisa za izbor programa oziroma projekta s področja knjige.

»Poleg tega je neupravičeno uporabila službeno kreditno kartico, predsednici sveta agencije za knjigo je neupravičeno plačala pot v Berlin ter pred izvedbo storitev z izvajalci ni sklenila pogodb o izvedbi storitev oziroma ni izdala naročilnic v skupni vrednosti 7615 evrov. Članom strokovnih komisij je izplačala za več kot 40.000 evrov nagrad, ne da bi pridobila ustrezne izkaze o opravljenem delu, ter jim izplačevala povračilo potnih stroškov, za kar ni bilo pravnih podlag,« še piše v povzetku.

Pri izvajanju nalog s področja knjige v letih 2020 in 2021 pa je bila agencija po oceni sodišča delno uspešna.

