Prepovedani dotik

Ana Marwan (1980) se je po študiju primerjalne književnosti na ljubljanski filozofski fakulteti preselila v Avstrijo in na Dunaju študirala romanistiko. Za svoj prvenec, napisan v nemščini, Der Kreis des Weberknechts je prejela nagrado Schreiben zwischen den Kulturen. Pri Beletrini je pred kratkim izšel njen prvi roman v slovenščini, Zabubljena. Njegova osrednja junakinja je odraščajoča ženska Rita, ki gre skozi popolno preobrazbo: od ličinke in lutke do muhe in metulja – in do konca romana ostane neznanka, v kateri preobleki bo poletela v svet. Njena počasna preobrazba sovpada s počasnim opazovanjem. Tako sebe kot sveta, v katerem išče svoje mesto.