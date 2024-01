Radio Študent brez nagobčnika širi obzorja

Nedavno je pri Mladinski knjigi izšla vrhunska monografija o Radiu Študent, ki je iz študentskega naselja v Rožni dolini v Ljubljani na različne načine sooblikoval našo sedanjost. Po eni strani je vzgajal posebno občutljivo, kritično in odprto občinstvo, po drugi pa prav take novinarje, voditelje, esejiste in različne družbene aktiviste.

Plod nekajletnega raziskovanja Igorja Bašina, Marka Dolesa, Tomaža Zaniuka in številnih erešovcev je medgeneracijska zbirka pogovorov, zgodb, glasbe in legendarnih džinglov, ki jih s skeniranjam QR-kod v knjigi Brez nagobčnika, Radio Študent – že od 1969 lahko tudi poslušate. V monografiji je tudi obsežno fotografsko gradivo. Nekdanji, sedanji in večni sodelavci Radia Študent so s številnimi zakulisnimi anekdotami, memoarji, miti, bajkami in legendami popestrili to izjemno knjigo.

Prvi študentski radio Igor Bašin, Marko Doles, Tomaž Zaniuk Brez nagobčnika, Radio Študent – že od 1969 Mladinska knjiga

Na dan zmage, 9. maja 1969, ki je pozneje postal dan Evrope, je iz kleti osmega bloka v ljubljanskem Študentskem naselju začel oddajati Radio Študent, takrat verjetno prvi in edini študentski radio v Evropi, v Jugoslaviji pa prav gotovo. Ustanovila ga je študentska skupnost s pomočjo Šolta, ki je izdelal tehnično opremo. V burnih šestdesetih letih je bila humanistična inteligenca čedalje glasnejša in aktivnejša v zahtevah po družbenih spremembah, sočasno je gradila alternativne institucije. Ena od teh je bil Radio Študent kot osrednji alternativni medij pri posredovanju informacij in rock kulture.

Urednici Alenka Veler in Nela Malečkar sta v spremni besedil zapisali, da so poskušali v zbornik »vključiti čim več ljudi, ki so bili kadarkoli del kolektiva RŠ – naj bo to skozi avtorsko besedilo, fotografije, izjave ali džingle. Knjiga si želi prikazati radio, njegovo edinstveno zgodovino, trdoživ boj za neodvisnost, poseben način delovanja in množico mladih ljudi, ki so (bili) vključeni v njegov program. Vse to prinaša raznolikost pogledov, mnenj in spominov, ki so od nekdaj del radijskega vsakdanjika.«

RŠ je bolj tako tako, ampak džingli so pa v redu

Igor Bašin, glasbeni publicist, ki je bil glasbeni urednik na Radiu Študent, je na predstavitvi knjige dejal, da »je naslov njegovega zapisa v knjigi Posebno psihično stanje nastal po džinglu iz devetdesetih let. Več kot petdeset let Radia Študent je nemogoče zajeti v zgodbah. Zato pravim, kolikor sodelavcev, toliko zgodb. Hkrati mislim, da je Radio Študent najbolj zajebana familija na Slovenskem. To bomo gotovo doživljali vsi avtorji tekstov v tej knjigi v naslednjih mesecih. Posebno psihično stanje pa je, ker padeš v določen kolektiv, v katerem se na začetku niti ne znajdeš. Hkrati te začne oblikovati, naučiš se discipline in dovoljuje ti ogromno svobode. Ta svoboda ne pomeni, da greš čez določen rob. Dovoljuje pa politično nekorektnost, kar je v današnjih časih posebna nuja. Treba je biti politično nekorekten, ko nas hkrati zasipajo z omejitvami in tabuji.«

Ekipa Radia Študent leta 2022. FOTO: Izak Kermc

Marko Doles, bobnar zasedbe Ana Pupedan, je naredil obratno od večine erešovcev. Mnogi so obesili študij na klin, ker so delali na Radiu Študent, on pa je ponovno vpisal študij, ker je delal na Radiu Študent, in sicer je odšel nazaj na oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske filozofske fakultete. Tam je raziskoval Radio Študent in o tem napisal diplomsko ter magistrsko nalogo. Na radiu je bil tonski tehnik, še vedno pa vodi oddajo Stopinje v prahu.

Povedal je, da je dobil priložnost za sodelovanje »pri tej knjigi zato, ker je na radiu skoraj dvajset let. Zdelo se mi je, da nihče ne raziskuje radia. Nanj se vsi spomnijo le ob okroglih obletnicah, takrat običajno povabijo nekdanje erešovce v studio. Jaz pa sem imel koncept, da bom najprej raziskoval začetek radia. Med drugim zato, ker je prva generacija erešovcev najstarejša in najhitreje odhaja na drugi svet. Kar nekaj jih je že odšlo v zadnjih petnajstih letih, odkar sem se pogovarjal z njimi kot etnolog in antropolog. Se pa držim osnovnega etnografskega orodja, da je treba z ljudmi govoriti večkrat. Pri nas je bilo pogosto ravno obratno, saj smo v arhivu našli kak zabaven dokument in na podlagi tega našli ljudi, ki so pri tem sodelovali, navezali stike in se z njimi pogovorili.«

Nekdanji direktor Radia Študent Tomaž Zaniuk se je lotil formalnopravnih zadev, ki so pomembne za obstoj in delovanje tega radia. »Radio Študent ni bil režimski projekt oblasti, kar v svojem tekstu dokazujem ravno z odnosom do tega radia in finančnimi težavami kot konstantnim dejstvom. To se je dogajalo ne glede na generacijo od ustanovitve do danes. Predvidevam, da če bi bil Radio Študent režimski projekt, ne bi bilo toliko težav in ovir, vsaj v prvem delu, kmalu po nastanku.«