Radijski arhiv je zvočni spomin

Tretji program Radia Slovenija, Program Ars, letos praznuje šestdeset let delovanja. Praznovanje je ta teden doseglo vrhunec s predstavitvijo zbornika Ars 60, plakatno razstavo na prostem v sodelovanju z ALUO, bralno uprizoritvijo Tavčarjeve povesti V Zali, podelitvijo nagrade lastovka za najboljšo kratko zgodbo in slavnostnim koncertom v Cankarjevem domu.

Radio Ars, ki se je iz dveh ur drugega programa Radia Ljubljana v desetletjih razvil v samostojni kulturno-umetniški program v našem prostoru, je v Evropi med drugim primerljiv z Radiem Vltava, France Culture, BBC 3, je v nagovoru v obsežnem zborniku Ars 60, posvečenem ustvarjalcem in ljubiteljem tega specializiranega programa, ki ga je uredil Matej Venier, zapisal direktor Radia Slovenija Mirko Štular, ob tem pa še, da »je stičišče, sidrišče in hkrati prepišna točka kulturno-umetniškega ustvarjanja v Sloveniji, hkrati pa njegovo zrcalo, odsev družbe in najzanimivejšega ustvarjanja v mednarodnem prostoru«.