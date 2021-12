Raje na izlet in na kosilo kot po knjigo

V nadaljevanju preberite:

Vsak prebivalec je za kulturo leta 2020 porabil povprečno 177 evrov; leto prej je to število znašalo 218 evrov, letos pa nanj vpliva tudi uvedba novih bonov, katerih možnost uporabe je vlada na včerajšnji seji podaljšala za šest mesecev. Od julija letos do konca novembra je bilo unovčenih malo več kot 1,4 milijona novih bonov v skupni vrednosti skoraj sto milijonov evrov, a le 13 odstotkov v kulturi (v veliki prednosti sta gostinstvo in turizem); od tega sta bili približno dve tretjini porabljenih bonov namenjeni za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov.