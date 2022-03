Rdeča kapica je zgodba o posilstvu

V nadaljevanju preberite:

»Rodil se je sredi goščave, na enem tistih skritih prostorčkov v gozdu, ki so videti na odprtem, a so zaščiteni z vseh strani,« se začenja Bambi Felixa Saltena v novem prevodu Jacka Zipesa in s fenomenalnimi ilustracijami slovenske akademske slikarke Alenke Sottler. Vsem, ki smo odraščali z Disneyjevim filmom iz leta 1942 ali celo prvim prevodom v angleščino Whittakerja Chambersa iz leta 1928, se pred očmi prikaže srnjaček s čudovitimi očmi in belimi lisami na hrbtu, novi prevod knjige Originalni Bambi: Zgodba o življenju v gozdu pa kmalu pokaže, zakaj madžarsko-avstrijski novinar in pisatelj, rojen kot Siegmund Salzmann, originalnega dela ni napisal le za otroke. Bolj kot živalsko kraljestvo je opisoval (ne)človeškost, še posebej Avstrije in Evrope do Judov. »V gozdu je bilo mirno, a se je vsak dan zgodilo kaj strašnega,« piše.