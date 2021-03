Recenzijski izvod: Sedmo nadstropje

Preberite še:



Postmodernizem je prinesel zavedanje, da bivamo v narativi, v simbolnem, da bivamo v fikciji. In čeprav se to morda zdijo papirnate in intelektualistične izjave,nasprotovanje taki trditvi spominja na tisto Žižkovo šalo o ideologiji in straniščih: akademik lahko na konferenci še tako razpravlja o postideološkem svetu, a ko gre na stranišče, je do vratu v ideologiji, ker sama oblikovanost stranišča določa odnos, ki ga bo zavzel do lastnega izločka.